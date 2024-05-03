Перший вихід після госпіталізації: схудла Кейт Бекінсейл у сукні з оголеною ногою відвідала галаконцерт

Кейт Бекінсейл вперше вийшла у світ після госпіталізації через проблеми зі здоров'ям, про які не розповідає. Вона відвідала галаконцерт King's Trust 2024, який відбудеться у Нью-Йорку.

Акторка мала гарний і схудлий вигляд. Вона одягла ефектну асиметричну білу сукню з органзи зі скульптурною хвилеподібною структурою від плеча до подолу. Спідниця сукні складалася з кількох шарів, при цьому об’ємна тканина спадала в одному напрямку, створюючи імпровізований "розріз", крізь який вона продемонструвала свої стрункі ноги.

Кейт Бекінсейл / Фото: Getty Images

Свій лук Бекінсейл доповнила білими босоніжками на екстремально високій платформі і смарагдово-зеленим клатчем, інкрустованим стразами, який ідеально пасував до її яскравого манікюру.

У вухах у неї були довгі діамантові сережки, а на руках – каблучки з діамантами. Волосся Кейт зібрала у високий хвіст, прикрасивши його чорною стрічкою, і зробила макіяж із мерехтливими тінями на повіках і нюдовим блиском на губах.

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