Перший вихід після оголошення про третю вагітність: Кріссі Тейген сходила в кіно з родиною

На знімках папараці добре помітний чималий живіт знаменитості. Схоже, що дитина народиться вже зовсім скоро.

36-річна ексмодель та її чоловік-співак Джон Ледженд знову в очікуванні поповнення своєї родини. Про це Кріссі розповіла буквально кілька днів тому на своїй сторінці в Instagram і показала селфі у чорній футболці та високих трусах від Gucci.

Завагітніла знаменитість через два роки після того, як втратила сина Джека. Після трагедії у Кріссі була діагностована депресія, але тепер вона знову щаслива в очікуванні малюка, який стане для подружжя третьою дитиною.

Учора Кріссі помітила на парковці в Лос-Анджелесі, коли разом із дітьми та мамою вона прямувала в кіно. Знаменитість була одягнена в чорні легінси, які чудово демонстрували її чималий живіт, білий топ і сірий кардиган. Трохи гламуру в цей повсякденний лук модель додала ляпанцями від JW Anderson та сумкою Gucci.

Кріссі Тейген / Фото: Getty Images

Цей вихід став першою подібною появою на публіці Кріссі за довгий час. Раніше вона регулярно постила знімки в Instagram, однак на них не було видно її живіт.

Кріссі Тейген / Фото: Getty Images

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