Перший вихід після пологів: Галь Гадот з'явилася на червоній доріжці в сукні Saint Laurent

Перший вихід після пологів: Галь Гадот з'явилася на червоній доріжці в сукні Saint Laurent

Акторка мала приголомшливий вигляд і вже повернула собі колишню форму.

Зірка фільму "Диво-жінка" Галь Гадот нещодавно стала мамою втретє. Тепер у акторки три дочки Альма, Мая і маленька Даніела. Про радісну подію вона розповіла в Instagram.

Деякий час після пологів Галь не з'являлася на публіці, але у вівторок, 19 жовтня, нарешті вийшла на червону доріжку. Акторка стала гостею церемонії видання ELLE — Women in Hollywood. Цей захід проводився вже у 27-ме в Лос-Анджелесі.

Перед камерами Галь з'явилася в однотонній вільній сукні кольору фуксії від бренду Saint Laurent і прикрасах Tiffany & Co. Сукня була простого фасону з американською проймою, але на шиї її прикрашав велика чорна квітка.

Галь Гадот / Associated Press

Доповнили цей образ чорні босоніжки на підборах.

Галь Гадот / Associated Press

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