Перший вихід після пологів: Ліндсей Логан на прем'єрі мюзиклу "Погані дівчиська" у Нью-Йорку

Поява зірки на презентації стала сюрпризом.
Акторка Ліндсей Логан, яка в липні 2023 року вперше стала матір'ю, з'явилася на нью-йоркській прем'єрі мюзиклу "Погані дівчиська", знятого за мотивами культового однойменного фільму 2004 року з Логан та Рейчел Макадамс у головній ролі.
На червоній доріжці акторка сяяла у чорній сукні від бренду Alexandre Vauthier, у якої були довгі рукави та розріз на спідниці з драпуванням.
Але головною прикрасою вбрання стали вирізи на талії, які доповнював пояс із сріблястим камінням.
Образ Ліндсей завершила оксамитовим клатчем, туфлями на ремінцях, а також яскравим макіяжем із накладними віями. Волосся вона уклала у розкішну голлівудську хвилю, а у вухах у неї були довгі сережки.
Поява акторки на заході стала сюрпризом, оскільки останнім часом вона дуже рідко виходить у світ, віддаючи перевагу тихому сімейному життю із сином Луаєм і чоловіком — арабським фінансистом Бандером Шамаса, за якого вийшла заміж 2022 року у свій день народження.
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