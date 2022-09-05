Перший вихід після розкішного весілля: олімпійська чемпіонка Федеріка Пеллегріні вийшла на червону доріжку

Венеційський кінофестиваль відвідують не лише зірки кіно, а й відомі моделі, блогери та навіть спортсмени. Так, учора, 4 вересня, на червоній доріжці перед прем'єрою фільму "Кіт" з'явилася Федеріка Пеллегріні — італійська плавчиня, олімпійська чемпіонка 2008 року.

Федеріка Пеллегріні / Фото: Getty Images

Для заходу зірка спорту обрала сукню без бретельок та з декольте-серцем. Сукня була виконана в чорному кольорі і мала також високий розріз. Образ вона доповнила босоніжками і клатчем.

Цей вихід на публіку став першою світською появою спортсменки після розкішного весілля з Маттео Джунті. Нагадаємо, що церемонія вінчання відбулася у Венеції у церкві Сан-Заккарія в колі найближчих. На нареченій була біла сукня від молодого венеційського стиліста Ніколя Кавалло.

Федеріка Пеллегріні / Фото: Getty Images

Федеріка Пеллегріні / Фото: Getty Images

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