Перший вихід після весілля: Фріда Аасен відвідала світський захід у Франції

27-річна норвезька модель Фріда Аасен відвідала 23 липня захід Aurora Institute у Сен-Тропе. Ця поява на публіці стала першим виходом у світ для зірки після її розкішного весілля в Портофіно з мільйонером Томмі Чіаброю.

Але на відміну від своєї неймовірної дизайнерської весільної сукні, цього разу вона одягла образ скромніший — чорна сукня від італійського бренду Genny. Вбрання було виконане у чорному кольорі, мало дуже високий розріз збоку, а ліф сукні був розшитий сріблястими паєтками. Доповнили цей вечірній аутфіт Фріди діамантові сережки, босоніжки із пружинами та клатч.

Фріда Аасен / Фото: Getty Images

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