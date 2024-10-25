Перший вихід після весілля: Лана Дель Рей з'явилася на публіці в білій сукні та шубі

Нещодавно співачка Лана Дель Рей таємно вийшла заміж за Джеремі Дюфрена, який працює не у сфері шоубізнесу, а проводить людям екскурсії місцями проживання алігаторів. Весілля выдбулося в Луїзіані і перед ним артистка дуже помітно схудла.

У четвер, 24 серпня, в Лос-Анджелесі відбулося вручення модної премії InStyle Imagemaker, на якому з'явилася і Лана, проте новоспеченого чоловіка вона не взяла з собою.

Співачка мала дуже щасливий вигляд і вибрала для цього заходу гламурну сукню від Valentino з круїзної колекції 2025. Вона мала глибоке декольте, рукави до ліктя, прозорі вставки та аплікацію стразами. Образ вона доповнила норковою шубою, яскравим макіяжем та сережками з камеями.

Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала Крістен Стюарт одягнувши штанний костюм від Chanel, застебнувши лише один ґудзик на жакеті, і Кріссі Тейген у спокусливій сукні від Tom Ford з колекції прет-а-порте осінь-зима 2024.

Читайте також:

Образи Лани Дель Рей у красивих сукнях (6 фото)