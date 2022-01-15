Перший вихід після заручин: Меган Фокс з'явилася з нареченим на Тижні моди в Мілані

Перший вихід після заручин: Меган Фокс з'явилася з нареченим на Тижні моди в Мілані

Вони постійно трималися за руки.

Цього тижня стало відомо, що голлівудська суперзірка Меган Фокс і репер Machine Gun Kelly заручилися. Музикант підніс Меган розкішну каблучку з діаманту та смарагдом у ограновуванні "груша", створене ювеліром Стівеном Вебстером.

Вперше після заручин пару помітили в Мілані, куди вони прилетіли на Тиждень чоловічої моди осінь-зима 2022-2023. Меган мала неймовірний вигляд, вона одягла чорну сукню, яку прикрашала сітка і численні вирізи. Образ вона доповнила босоніжками на зав'язках та чорним шкіряним плащем із леопардовою підкладкою. Шию Фокс прикрашало кілька підвісок, серед яких була й іменна – з ініціалами її коханого.

Machine Gun Kelly (справжнє ім'я Колсон Бейкер) з'явився з ніг до голови одягнений у Dolce and Gabbana: картатих штанях, черевиках на грубій підошві та яскравій кашеміровій водолазці.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly / Getty Images

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