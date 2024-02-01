Перший вихід після заручин: зірка "Пліткарки" Ед Вествік відвідав вечірку з нареченою

Зірка популярного серіалу "Пліткарка" Ед Вествік вийшов у світ зі своєю нареченою — акторкою Емі Джексон. 31 січня пара відвідала вечірку Vanity Fair EE Rising Star Party, яка відбулася у Лондоні.

Вони позували фотографам у елегантних вечірніх образах. На Еді був лук, що включає довге пальто, штани зі стрілками та сорочку. Також актор носив оксамитові туфлі на шнурках.

Емі віддала перевагу ефектній чорній сукні з глибоким декольте і тонкими бретельками хрест-навхрест, яку доповнювали високі рукавички. Також акторка доповнила образ гламурними туфлями від відомого взуттєвого бренду Amina Muaddi та лаконічним хрестиком на шиї.

Ед Вествік та Емі Джексон / Фото: Getty Images

Це була перша поява пари на публіці після романтичних заручин. Буквально кілька днів тому Ед Вествік на висоті трьох тисяч метрів у Швейцарії освідчисвя Емі.

Ед Вествік та Емі Джексон / Фото: instagram.com/edwestwick

Ед Вествік та Емі Джексон / Фото: instagram.com/edwestwick

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