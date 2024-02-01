Перший вихід після заручин: зірка "Пліткарки" Ед Вествік відвідав вечірку з нареченою

Пара з'явилася на публіці у Лондоні.
Зірка популярного серіалу "Пліткарка" Ед Вествік вийшов у світ зі своєю нареченою — акторкою Емі Джексон. 31 січня пара відвідала вечірку Vanity Fair EE Rising Star Party, яка відбулася у Лондоні.
Вони позували фотографам у елегантних вечірніх образах. На Еді був лук, що включає довге пальто, штани зі стрілками та сорочку. Також актор носив оксамитові туфлі на шнурках.
Емі віддала перевагу ефектній чорній сукні з глибоким декольте і тонкими бретельками хрест-навхрест, яку доповнювали високі рукавички. Також акторка доповнила образ гламурними туфлями від відомого взуттєвого бренду Amina Muaddi та лаконічним хрестиком на шиї.
Це була перша поява пари на публіці після романтичних заручин. Буквально кілька днів тому Ед Вествік на висоті трьох тисяч метрів у Швейцарії освідчисвя Емі.
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