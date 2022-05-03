Перший вихід подружжя: Бруклін Бекхем та його дружина Нікола Пельтц з'явилися на Met Gala 2022

Перший вихід подружжя: Бруклін Бекхем та його дружина Нікола Пельтц з'явилися на Met Gala 2022

Молодята Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц вперше з'явилися на публіці після свого весілля, яке відбулося минулого місяця.

Подружжя відвідало Бал Інституту костюма, що відбувся минулої ночі у Нью-Йорку. 27-річна Нікола була в рожевій і досить відвертій шифоновій сукні від Valentino (до речі, від цього ж Модного дому у дівчини була і весільна сукня), а її чоловік одягнув молочно-білий костюм, сорочку в тон, яку розстебнув і взув білі кросівки.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Associated Press

Це перша поява пари на світському заході як чоловіка і дружини.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Associated Press

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Associated Press

Минулого року на балу Met Gala 2021 Нікола також сяяла в рожевій сукні від Valentino. Вбрання було розшите дрібним блискучим камінням, з ним у комплекті йшли високі рукавички, також Нікола одягла сережки-висячки, очевидно, з діамантами. Бруклін тоді був одягнений у класичний чорний костюм.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц на Met Gala 2021 / Associated Press

Читайте також: