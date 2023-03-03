Перший вихід разом: Б'янка Балті із 16-річною дочкою Матильдою відвідали модне шоу

І мама, і дочка були одягнені у вбрання від бренду. Б'янка була в чорному луку зі шнурівкою на грудях та поясом на талії, до якого підібрала сині мюлі на підборах цікавої форми. Її донька Матильда була в синій мініатюрній сукні з високою горловиною теж від Off-White і взута у синьо-білі кросівки.

Б'янка Балті з дочкою Матильдою / Фото: Getty Images

Б'янка зібрала волосся в пучок і зробила практично макіяж без макіяжу, а на голові у неї були сонцезахисні окуляри. А її дочка була з розпущеним волоссям, вона підвела синім олівцем очі, а губи теж нафарбувала помадою.

У себе в блогу в Instagram Б'янка Балті розмістила кілька фотографій та сторіз із заходу, на яких образи дівчат можна роздивитися докладніше.

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