Перший вихід у світ після народження дитини: Періс Гілтон та її чоловік відвідали галаконцерт

Напередодні 65-ї церемонії "Греммі", яка має відбутися сьогодні, 5 лютого, вчора в Лос-Анджелесі минув традиційний галаконцерт Pre-Grammy Gala, який зібрав на червоній доріжці знаменитостей.

Однією з гостей заходу стала ефектна блондинка Періс Гілтон та її чоловік Картер Реум. Пара позувала перед камерами усміхаючись і традиційно трохи обнявшись.

Періс одягла елегантну чорну сукню від Celine розшиту лелітками. Вбрання мала опущену лінію плеча, відворот і високий розріз на спідниці, який відкривав стрункі ноги зірки.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила високою зачіскою з пасмами, ніжним макіяжем, діамантовими прикрасами та гламурним клатчем від Jimmy Choo, який прикрашала застібка-бант. Картер одягнув темно-синій піджак з атласним лацканом, чорні штани зі стрілками, сорочку та краватку-метелика.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що у січні стало відомо, що за допомогою сурогатної матері у пари народився син. Як назвали малюка наразі невідомо.

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