Перший вихід у світ: Пріянка Чопра та Нік Джонас з'явилися на публіці з дочкою

Малеча дуже схожа на свого знаменитого батька.

Американський поп-гурт Jonas Brothers отримав знакову нагороду — зірку на Алеї слави в Голлівуді. Підтримати артистів прийшли їхні дружини із дітьми.

У центрі уваги в цей важливий момент була все ж таки лише дружина Ніка Джонаса — кіноакторка і колишня модель Пріянка Чопра, яка під час церемонії тримала на колінах їхню однорічну дочку Малті Марі.

То був перший раз, коли закохані показали обличчя своєї дівчинки на публічному заході.

Пріянка Чопра та Малті / Фото: Associated Press

Пріянка обрала коричневу обтислу сукню і масивні коричневі прикраси, а ось дочку одягнула в милий твідовий костюм пастельного відтінку, який доповнила біла блузка і бант на голові.

Пріянка Чопра та Малті / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Малті Марі народилася в січні 2022 року за допомогою сурогатної матері, але передчасно, тому пробула деякий час у відділенні інтенсивної терапії.

Пріянка Чопра та Малті / Фото: Associated Press

Пріянка Чопра та Малті / Фото: Associated Press

Пріянка Чопра та Малті / Фото: Associated Press

Читайте також: