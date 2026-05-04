Перший погляд на виставку Метрополітен-музею Costume Art, де людське тіло поєднує моду та мистецтво

Виставка Метрополітен-музею Costume Art / © Associated Press

Благодійний бал Met Gala традиційно відбудеться в перший понеділок травня і буде тісно переплетений з виставкою у Метрополітен-музеї, тема якої — Costume Art («Мистецтво костюма»).

Моделі одягу представлені поруч зі статуями в розділі «Класичне тіло» на виставці Інституту костюма Метрополітен-музею / © Associated Press

Окрім витворів кравців і дизайнерів, також важливе місце у виставці займуть манекени, адже вони прикрашені дзеркальними елементами. Їх створила скульпторка Самар Хеджазі, і в них відвідувач має бачити власне відображення. Ідея, за словами куратора Ендрю Болтона, полягає в тому, щоб «замислитися над власним життєвим досвідом і, сподіваємося, створити зв’язок, емпатію та співчуття одне до одного».

Дизайн Dolce & Gabbana в розділі «Класичне тіло» представлено на виставці Інституту костюма / © Associated Press

Цей інтерактивний елемент не лише перетворює відвідування музею на маленьку подорож самопізнання, а й створює тілесний досвід, який неможливо відтворити цифрово. І це відбувається в час, коли людей витісняють машини, а тривожність щодо штучного інтелекту стає все відчутнішою, йдеться у публікації Vogue.

Експозицію розділили на кілька основних підтем: «Оголене тіло», «Класичне тіло», «Абстрактне тіло», «Вагітне тіло», під кожну з яких буде ретельно підібрано експонати.

«Уся виставка побудована навколо типології тіл, і це ті тіла, які ви бачите по всьому музею, коли стикаєтесь із творами мистецтва, — пояснює Болтон. — Проста теза виставки полягає в тому, що вдягнене тіло є сполучною ниткою всього музею». І ніде більше в Меті ви не побачите манекенів різних типів тіл, змодельованих за реальними людьми, як на цій виставці. Це змінює багато чого. Як зазначає дослідниця Ллевелін Негрін, манекени не лише задають стандарти краси, але й їхні розміри часто визначають розміри одягу, що демонструється, створюючи замкнений цикл, який підтримує домінування певних ідеалізованих тіл.

Роботи з розділу «Повне тіло», представлені на виставці Інституту костюма / © Associated Press

«Зазвичай моду пропонують розглядати крізь призму мистецтва, що робить досвід більш відстороненим, — зазначає Болтон. — Я ж хотів перевернути це — щоб ви дивилися на мистецтво через призму моди». Мета — не створити нову ієрархію, а досягти рівності між творами й тілами, між класичним і інвалідним тілом.

Дизайн Ренати Буццо в розділі «Анатомічне тіло» представлено на виставці Інституту костюма Метрополітен-музею / © Associated Press

Розділ «Анатомічне тіло» представлено на виставці Інституту костюма / © Associated Press

Головна опозиція виставки — це поділ між мистецтвом і модою, який досліджується через типології тіл. Перша група — «Різноманіття тілесного буття», де представлені вагітні, повні та інвалідні тіла. Друга — «Універсальність тілесного буття», яка розглядає анатомію, старіння й смертність.

Дизайн Міхаели Старк у розділі «Повне тіло» виставки Інституту костюма Метрополітен-музею «Мистецтво костюма» / © Associated Press

Роботи розділу «Абстрактне тіло» представлені на виставці Інституту костюма / © Associated Press

Роботи Руді Гернрайха представлені поруч із картиною Соні Делоне на виставці Інституту костюма / © Associated Press

Сукня для прогулянки виставлена ​​поруч із картиною Жоржа Сера на виставці Інституту костюма / © Associated Press

Роботи з розділу «Повне тіло» представлені на виставці Інституту костюма / © Associated Press

Розділ «Позначене тіло» представлено на виставці Інституту костюма Метрополітен-музею / © Associated Press

Цікавий приклад — поєднання картини Ван Гога з роботами Іва Сен-Лорана та Джонатана Андерсона: спільною темою тут є не лише естетика, а й досвід психічного здоров’я.

Роботи Іва Сен-Лорана (ліворуч) та Loewe представлені поруч із картиною Вінсента ван Гога на виставці Інституту костюма / © Associated Press

Роботи з розділу «Вагітне тіло» представлені на виставці Інституту костюма / © Associated Press

Роботи з розділу «Відроджене тіло» представлені на виставці Інституту костюма «Мистецтво костюма» в Метрополітен-музеї / © Associated Press

У розділі «Старіння тіла» навіть є величезна сіра толстовка з написом: «Я НА ПЕНСІЇ. (Це найпишніший одяг, який я можу собі уявити)»

Дизайн Vetements у розділі «Старіння тіла» представлено на виставці Інституту костюма / © Associated Press

Роботи з розділу «Відроджене тіло» представлені на виставці Інституту костюма / © Associated Press

Дизайни від Willie Norris Workshop, представлені на манекені Ааріани Роуз Філіп (ліворуч), а також робота Ріка Овенса на манекені Goddess Bunny експонуються в розділі «Тіло з інвалідністю» / © Associated Press

Дизайн Imme Van der Haak в розділі «Старіння тіла» представлено на виставці Інституту костюма / © Associated Press

Ансамбль дизайнерки Кароліни Вітто на манекені Чарлі Рейнольдса (у центрі) виставлено в залі Метрополітен-музею / © Associated Press

Частина експозиції присвячена «Абстрактному тілу», де показано, як мода історично змінювала жіноче тіло за допомогою корсетів, турнюрів і каркасів. Це демонструє контроль над жіночим тілом — фізичний і соціальний.

Ансамбль Міхаели Старк на манекені за образом Старк виставлено в Метрополітен-музеї / © Associated Press

Дизайн Burberry (ліворуч) та Vivienne Westwood представлений на манекенах Шінейд Берк у розділі «Тіло людини з інвалідністю» / © Associated Press

Роботи з розділу «Тіло людини з інвалідністю» представлені на виставці Інституту костюма / © Associated Press

Вбрання дизайнерки Марії Грації К’юрі для Дому Dior на манекені Ізолт виставлено в залі Метрополітен-музею / © Associated Press

Роботи з розділу «Тіло людини з інвалідністю» представлені на виставці Інституту костюма / © Associated Press

Сукня Di Petsa від дизайнерки Дімітри Петси на вагітному манекені в Метрополітен-музеї / © Associated Press

Дизайни представлені на виставці Інституту костюма в Метрополітен-музеї мистецтв «Мистецтво костюма» / © Associated Press

