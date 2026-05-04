Перший погляд на виставку Метрополітен-музею Costume Art, де людське тіло поєднує моду та мистецтво
Поєднуючи одяг і мистецтво, експозиція досліджує, як різні типи тіл формують уявлення про красу, ідентичність і досвід людини.
Благодійний бал Met Gala традиційно відбудеться в перший понеділок травня і буде тісно переплетений з виставкою у Метрополітен-музеї, тема якої — Costume Art («Мистецтво костюма»).
Окрім витворів кравців і дизайнерів, також важливе місце у виставці займуть манекени, адже вони прикрашені дзеркальними елементами. Їх створила скульпторка Самар Хеджазі, і в них відвідувач має бачити власне відображення. Ідея, за словами куратора Ендрю Болтона, полягає в тому, щоб «замислитися над власним життєвим досвідом і, сподіваємося, створити зв’язок, емпатію та співчуття одне до одного».
Цей інтерактивний елемент не лише перетворює відвідування музею на маленьку подорож самопізнання, а й створює тілесний досвід, який неможливо відтворити цифрово. І це відбувається в час, коли людей витісняють машини, а тривожність щодо штучного інтелекту стає все відчутнішою, йдеться у публікації Vogue.
Експозицію розділили на кілька основних підтем: «Оголене тіло», «Класичне тіло», «Абстрактне тіло», «Вагітне тіло», під кожну з яких буде ретельно підібрано експонати.
«Уся виставка побудована навколо типології тіл, і це ті тіла, які ви бачите по всьому музею, коли стикаєтесь із творами мистецтва, — пояснює Болтон. — Проста теза виставки полягає в тому, що вдягнене тіло є сполучною ниткою всього музею». І ніде більше в Меті ви не побачите манекенів різних типів тіл, змодельованих за реальними людьми, як на цій виставці. Це змінює багато чого. Як зазначає дослідниця Ллевелін Негрін, манекени не лише задають стандарти краси, але й їхні розміри часто визначають розміри одягу, що демонструється, створюючи замкнений цикл, який підтримує домінування певних ідеалізованих тіл.
«Зазвичай моду пропонують розглядати крізь призму мистецтва, що робить досвід більш відстороненим, — зазначає Болтон. — Я ж хотів перевернути це — щоб ви дивилися на мистецтво через призму моди». Мета — не створити нову ієрархію, а досягти рівності між творами й тілами, між класичним і інвалідним тілом.
Головна опозиція виставки — це поділ між мистецтвом і модою, який досліджується через типології тіл. Перша група — «Різноманіття тілесного буття», де представлені вагітні, повні та інвалідні тіла. Друга — «Універсальність тілесного буття», яка розглядає анатомію, старіння й смертність.
Цікавий приклад — поєднання картини Ван Гога з роботами Іва Сен-Лорана та Джонатана Андерсона: спільною темою тут є не лише естетика, а й досвід психічного здоров’я.
У розділі «Старіння тіла» навіть є величезна сіра толстовка з написом: «Я НА ПЕНСІЇ. (Це найпишніший одяг, який я можу собі уявити)»
Частина експозиції присвячена «Абстрактному тілу», де показано, як мода історично змінювала жіноче тіло за допомогою корсетів, турнюрів і каркасів. Це демонструє контроль над жіночим тілом — фізичний і соціальний.