Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
498
Час на прочитання
2 хв

Перший поцілунок на шоу "Холостяк-14": учасниця у напівпрозорій мінісукні спокусила Тараса Цимбалюка

У новому випуску Тарас Цимбалюк цілувався не з однією дівчиною.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Перший поцілунок на проєкті

Перший поцілунок на проєкті

Вчора, 21 листопада, минув шостий випуск 14 сезону романтичного шоу «Холостяк», на якому дівчата борються за серце головного героя — 35-річного актора Тараса Цимбалюка.

І саме у цьому випуску стався перший поцілунок на проєкті. Щасливицею стала модель Надін.

У дівчини з Тарасом було побачення у гончарній майстерні, на якому вони ліпили з глини скульптуру. Під час цього заняття вони говорили на різні теми, жартували і ніжно торкалися одне одного.

Після цього на них чекала вечеря у затишній атмосфері, на яку Надін одягла сміливу напівпрозору білу мінісукню — образ дуже сподобався Цимбалюку.

Надін

Надін

Під час спілкування Тарас підтримав купальські традиції і заховав на собі серце з папороті, яке запропонував дівчині знайти. Завдання було дуже тактильним і сподобалося обом. Надін знайшла це серце під лонгслівом головного героя. У давнину говорили, що та дівчина, яка знайде папороть — скоро вийде заміж.

Надін і Тарас

Надін і Тарас

А наприкінці побачення Тарас ніжно поцілував Надін, обхопивши її голову рукою. Це було дуже романтично.

Надін і Тарас

Надін і Тарас

Надін і Тарас

Надін і Тарас

Але це не останній поцілунок у цьому випуску. Цимбалюк запросив на побачення Іру, у якої був день народження. Для них ведучий шоу Григорій Решетнік влаштував мініквест, який не обійшовся без екстриму.

Далі Тарас влаштував для Іри романтичну вечерю, на якій вона з’явилася у шовоквій сукні міді кольору айворі, з галтером і накидкою.

Іра

Іра

Актор подарував їй торт і букет квітів. Вони багато розмовляли, ділилися історіями та сміялися.

Тарас та Іра

Тарас та Іра

Іра тулилася до Тараса, який її ніжно обіймав, і вони злилися у поцілунку.

Тарас та Іра

Тарас та Іра

Тарас та Іра

Тарас та Іра

Нагадаємо, під час шостого випуску одна з учасниць виявила бажання покинути проєкт. Причина її рішення шокувала Тараса Цимбалюка.

