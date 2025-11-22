- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 498
- Час на прочитання
- 2 хв
Перший поцілунок на шоу "Холостяк-14": учасниця у напівпрозорій мінісукні спокусила Тараса Цимбалюка
У новому випуску Тарас Цимбалюк цілувався не з однією дівчиною.
Вчора, 21 листопада, минув шостий випуск 14 сезону романтичного шоу «Холостяк», на якому дівчата борються за серце головного героя — 35-річного актора Тараса Цимбалюка.
І саме у цьому випуску стався перший поцілунок на проєкті. Щасливицею стала модель Надін.
У дівчини з Тарасом було побачення у гончарній майстерні, на якому вони ліпили з глини скульптуру. Під час цього заняття вони говорили на різні теми, жартували і ніжно торкалися одне одного.
Після цього на них чекала вечеря у затишній атмосфері, на яку Надін одягла сміливу напівпрозору білу мінісукню — образ дуже сподобався Цимбалюку.
Під час спілкування Тарас підтримав купальські традиції і заховав на собі серце з папороті, яке запропонував дівчині знайти. Завдання було дуже тактильним і сподобалося обом. Надін знайшла це серце під лонгслівом головного героя. У давнину говорили, що та дівчина, яка знайде папороть — скоро вийде заміж.
А наприкінці побачення Тарас ніжно поцілував Надін, обхопивши її голову рукою. Це було дуже романтично.
Але це не останній поцілунок у цьому випуску. Цимбалюк запросив на побачення Іру, у якої був день народження. Для них ведучий шоу Григорій Решетнік влаштував мініквест, який не обійшовся без екстриму.
Далі Тарас влаштував для Іри романтичну вечерю, на якій вона з’явилася у шовоквій сукні міді кольору айворі, з галтером і накидкою.
Актор подарував їй торт і букет квітів. Вони багато розмовляли, ділилися історіями та сміялися.
Іра тулилася до Тараса, який її ніжно обіймав, і вони злилися у поцілунку.
Нагадаємо, під час шостого випуску одна з учасниць виявила бажання покинути проєкт. Причина її рішення шокувала Тараса Цимбалюка.