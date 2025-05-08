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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
1 хв

Перший спільний вихід на червону доріжку: Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе на кінофестивалі

Пара не коментує своїх стосунків, але більше їх і не приховує. Закоханих все частіше можна побачити разом на заходах такого масштабу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе / © Getty Images

Телезірка Кайлі Дженнер та актор Тімоті Шаламе разом від 2023 року, і тільки зараз вони почали зрідка разом з’являтися на публіці. Раніше їх бачили разом на церемонії BAFTA Film Awards 2025, яка відбулася в Лондоні. Тоді вони теж привернули увагу своїм спільним виходом, оскільки публічно обіймалися та фліртували, проте на червону доріжку Кайлі з бойфрендом не виходила.

7 травня, практично одразу після появи Кайлі на Met Gala в Нью-Йорку, вона разом з Тімоті вирушила до Риму. В Італії вони вперше офіційно вийшли на червону доріжку як пара, відвідавши 70-й кінофестиваль «Давид ді Донателло».

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе / © Getty Images

Дженнер носила чорну вишиту сукню з колекції Schiaparelli осінь-зима 2025, яка мала тонкі бретельки, глибоке декольте і відкриту спину. Вбрання вона доповнила чудовим золотим клатчем та креативними золотими сережками. Зачіска Кайлі була лаконічною — вона зібрала волосся в пучок. Тімоті одягнений у чорний оксамитовий костюм, розроблений Tom Ford. Він доповнив вбрання білою брошкою-квіткою та чорними туфлями.

Кайли Дженнер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кайли Дженнер / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кайли Дженнер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Стормі / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Стормі / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кайли Дженнер и Сторми / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер / © Getty Images

© Getty Images

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