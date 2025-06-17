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- Шоу-бізнес
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Перший спільний вихід на фотокол: Бред Пітт офіційно представив свою дівчину світу
Кохана голлівудської легенди — дизайнерка прикрас і вони почали зустрічатися ще 2022 року.
Актор Бред Пітт з’явився на світовій прем’єрі фільму «Формула-1», у якому зіграв головну роль, зі своєю дівчиною Інес де Рамон. Це був перший спільний вихід пари на фотоколл, хоч разом вони від 2022 року.
Захід відбувся на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Бред з’явився перед фотографами у стильному темно-синьому костюмі з двобортним піджаком, який носив зі світлою сорочкою та темними туфлями.
Інес одягла комплект білого кольору — туніку з декольте та галтером, яку носила у поєднанні з довгою спідницею, прикрашеною пір’ям та стразами. У руці вона тримала невелику сумку від Chanel із золотою ручкою.
Також лук красуні доповнював макіяж, зачіска із зібраним волоссям, кілька прикрас та контрастний чорний пояс на спідниці.
У Нью-Йорку пара проводить уже якийсь час і неодноразово потрапляла під приціл папараці. Пітт і його дівчина Інес ходили на побачення, а також кілька разів були помічені дорогою до ресторану.