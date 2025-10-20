ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
260
Час на прочитання
1 хв

Перший спільний вихід після весілля: Селена Гомес з’явилася з чоловіком на галавечорі

Молодята з’явилися на публіці в парному вбранні з чорного оксамиту.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Селена Гомес і Бені Бланко

Селена Гомес і Бені Бланко / © Associated Press

Зовсім нещодавно відбулося весілля Селени Гомес та її коханого Бенні Бланко. Пара одружилася в Санта-Барбарі та показала гарні фотографії з урочистості, на яких наречена була в сукнях від Ralph Lauren.

Селена Гомес

Селена Гомес

Селена Гомес

Селена Гомес

Але буквально через місяць після грандіозного святкування закохані вийшли на публіку. Селена та Бенні разом відвідали галавечір Музею Американської кіноакадемії.

Селена Гомес і Бені Бланко / © Associated Press

Селена Гомес і Бені Бланко / © Associated Press

Вони позували для фото обійнявшись і були дуже щасливі. Гомес одягла довгу чорну оксамитову сукню від Armani Privé і прикраси від De Beers.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Це була сукня-бюстьє по фігурі, яку в зоні декольте прикрашали стрази. Також на плечі зірка накинула оксамитовий жакет, зробила зачіску з зібраним волоссям і яскравий макіяж з помадою розкішного винного відтінку.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Бенні ж теж обрав для світського заходу оксамитовий костюм, шовкову сорочку в принт і лофери. Гламуру його образу додавали золоті прикраси на шиї.

Селена Гомес і Бені Бланко / © Associated Press

Селена Гомес і Бені Бланко / © Associated Press

Селена Гомес у вечірніх сукнях (37 фото)

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

© Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

© Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
260
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie