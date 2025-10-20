Перший спільний вихід після весілля: Селена Гомес з’явилася з чоловіком на галавечорі

Селена Гомес і Бені Бланко / © Associated Press

Реклама

Зовсім нещодавно відбулося весілля Селени Гомес та її коханого Бенні Бланко. Пара одружилася в Санта-Барбарі та показала гарні фотографії з урочистості, на яких наречена була в сукнях від Ralph Lauren.

Селена Гомес

Селена Гомес

Але буквально через місяць після грандіозного святкування закохані вийшли на публіку. Селена та Бенні разом відвідали галавечір Музею Американської кіноакадемії.

Селена Гомес і Бені Бланко / © Associated Press

Вони позували для фото обійнявшись і були дуже щасливі. Гомес одягла довгу чорну оксамитову сукню від Armani Privé і прикраси від De Beers.

Реклама

Селена Гомес / © Associated Press

Це була сукня-бюстьє по фігурі, яку в зоні декольте прикрашали стрази. Також на плечі зірка накинула оксамитовий жакет, зробила зачіску з зібраним волоссям і яскравий макіяж з помадою розкішного винного відтінку.

Селена Гомес / © Associated Press

Бенні ж теж обрав для світського заходу оксамитовий костюм, шовкову сорочку в принт і лофери. Гламуру його образу додавали золоті прикраси на шиї.

Селена Гомес і Бені Бланко / © Associated Press