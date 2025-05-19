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- Шоу-бізнес
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Перший вихід на червону доріжку після пологів: Дженніфер Лоуренс повернулася до світського життя
На Каннському кінофестивалі відбулася прем’єра фільму «Здохни, коханий» режисерки Лінн Ремсі.
Подію відвідали виконавці головних ролей у картині: 34-річна Дженніфер Лоуренс та 39-річний Роберт Паттінсон.
У фільмі шотландської режисерки Лінн Ремсі Лоуренс грає жінку, охоплену коханням і божевіллям, а роль її чоловіка дісталася Паттінсону.
Акторка сяяла на червоній доріжці 78-го Каннського кінофестивалю в оригінальній білій сукні від Модного дому Dior. Це було вбрання з відкритими плечима, складками та шлейфом, яке мало незвичайний, сучасний та елегантний вигляд.
Сукня з шовкової тафти насправді була натхнена вбранням Poulenc від Dior 1949 року. На створення плісированої сукні пішло 250 годин роботи, і її вибрав для Лоуренс її стиліст Джеймі Мізрахі.
Як створювалася сукня, Модний дім показав у Instagram.
Потім Дженніфер переодягнулась вже в чорну сукню на одне плече від Dior з колекції осінь-зима 2024 року. Доповнила її акторка чорними босоніжками від Aquazzura, прикрасою для волосся, а також гламурними сережками від Ana Khouri.