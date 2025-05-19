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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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192
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1 хв

Перший вихід на червону доріжку після пологів: Дженніфер Лоуренс повернулася до світського життя

На Каннському кінофестивалі відбулася прем’єра фільму «Здохни, коханий» режисерки Лінн Ремсі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Подію відвідали виконавці головних ролей у картині: 34-річна Дженніфер Лоуренс та 39-річний Роберт Паттінсон.

Дженніфер Лоуренс і Роберт Паттінсон / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс і Роберт Паттінсон / © Associated Press

У фільмі шотландської режисерки Лінн Ремсі Лоуренс грає жінку, охоплену коханням і божевіллям, а роль її чоловіка дісталася Паттінсону.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Акторка сяяла на червоній доріжці 78-го Каннського кінофестивалю в оригінальній білій сукні від Модного дому Dior. Це було вбрання з відкритими плечима, складками та шлейфом, яке мало незвичайний, сучасний та елегантний вигляд.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Сукня з шовкової тафти насправді була натхнена вбранням Poulenc від Dior 1949 року. На створення плісированої сукні пішло 250 годин роботи, і її вибрав для Лоуренс її стиліст Джеймі Мізрахі.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Як створювалася сукня, Модний дім показав у Instagram.

Потім Дженніфер переодягнулась вже в чорну сукню на одне плече від Dior з колекції осінь-зима 2024 року. Доповнила її акторка чорними босоніжками від Aquazzura, прикрасою для волосся, а також гламурними сережками від Ana Khouri.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

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