Перший вихід на червону доріжку після пологів: Дженніфер Лоуренс повернулася до світського життя

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

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Подію відвідали виконавці головних ролей у картині: 34-річна Дженніфер Лоуренс та 39-річний Роберт Паттінсон.

Дженніфер Лоуренс і Роберт Паттінсон / © Associated Press

У фільмі шотландської режисерки Лінн Ремсі Лоуренс грає жінку, охоплену коханням і божевіллям, а роль її чоловіка дісталася Паттінсону.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Акторка сяяла на червоній доріжці 78-го Каннського кінофестивалю в оригінальній білій сукні від Модного дому Dior. Це було вбрання з відкритими плечима, складками та шлейфом, яке мало незвичайний, сучасний та елегантний вигляд.

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Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Сукня з шовкової тафти насправді була натхнена вбранням Poulenc від Dior 1949 року. На створення плісированої сукні пішло 250 годин роботи, і її вибрав для Лоуренс її стиліст Джеймі Мізрахі.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Як створювалася сукня, Модний дім показав у Instagram.

Потім Дженніфер переодягнулась вже в чорну сукню на одне плече від Dior з колекції осінь-зима 2024 року. Доповнила її акторка чорними босоніжками від Aquazzura, прикрасою для волосся, а також гламурними сережками від Ana Khouri.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press