ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
1 хв

Перший вихід на публіку після видалення грудних імплантів: Алісса Мілано показала нову зовнішність

Тепер груди знаменитості менші ніж раніше.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Алісса Мілано

Алісса Мілано / © Associated Press

Зірка серіалу «Усі жінки — відьми» — 54-річна Алісса Мілано — видалила грудні імпланти, причому зробила це вдруге. Про це акторка нещодавно повідомила у своєму Instagram і опублікувала фото з лікарні.

«Сьогодні я відмовляюся від помилкових установок, від тих частин себе, які ніколи не були по-справжньому моїми. Я відпускаю тіло, яке сексуалізували, яке піддавалося насильству, яке я вважала обов’язковим, щоб бути привабливою, коханою, успішною та щасливою. Роблячи це, я сподіваюся звільнити свою доньку Беллу від подібних нездорових очікувань», — написала Мілано.

Алісса Мілано в лікарні / © instagram.com/milano_alyssa

Алісса Мілано в лікарні / © instagram.com/milano_alyssa

Через два тижні після публікації цього поста Алісса вже вийшла на публіку.

Вона відвідала прем’єру фільму «Це відбувається?», який показали в межах 63-го Нью-Йоркського кінофестивалю.

Алісса Мілано / © Associated Press

Алісса Мілано / © Associated Press

Одягла Мілано гірчичний картатий костюм із жакетом і штанами, який носила в поєднанні з чорним тісним атласним корсетним топом. Також вона зробила яскравий макіяж і розпустила волосся.

Алісса Мілано / © Associated Press

Алісса Мілано / © Associated Press

Уперше Алісса зробила пластичну операцію ще 1992 року. Потім 2003 року вона видаляла імпланти через проблеми зі здоров’ям. Пізніше акторка, нібито під тиском голлівудських стандартів, знову вирішила збільшити груди.

Дата публікації
Кількість переглядів
130
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie