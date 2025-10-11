Перший вихід на публіку після видалення грудних імплантів: Алісса Мілано показала нову зовнішність

Алісса Мілано / © Associated Press

Зірка серіалу «Усі жінки — відьми» — 54-річна Алісса Мілано — видалила грудні імпланти, причому зробила це вдруге. Про це акторка нещодавно повідомила у своєму Instagram і опублікувала фото з лікарні.

«Сьогодні я відмовляюся від помилкових установок, від тих частин себе, які ніколи не були по-справжньому моїми. Я відпускаю тіло, яке сексуалізували, яке піддавалося насильству, яке я вважала обов’язковим, щоб бути привабливою, коханою, успішною та щасливою. Роблячи це, я сподіваюся звільнити свою доньку Беллу від подібних нездорових очікувань», — написала Мілано.

Алісса Мілано в лікарні / © instagram.com/milano_alyssa

Через два тижні після публікації цього поста Алісса вже вийшла на публіку.

Вона відвідала прем’єру фільму «Це відбувається?», який показали в межах 63-го Нью-Йоркського кінофестивалю.

Алісса Мілано / © Associated Press

Одягла Мілано гірчичний картатий костюм із жакетом і штанами, який носила в поєднанні з чорним тісним атласним корсетним топом. Також вона зробила яскравий макіяж і розпустила волосся.

Алісса Мілано / © Associated Press

Уперше Алісса зробила пластичну операцію ще 1992 року. Потім 2003 року вона видаляла імпланти через проблеми зі здоров’ям. Пізніше акторка, нібито під тиском голлівудських стандартів, знову вирішила збільшити груди.