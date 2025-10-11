- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 130
- Час на прочитання
- 1 хв
Перший вихід на публіку після видалення грудних імплантів: Алісса Мілано показала нову зовнішність
Тепер груди знаменитості менші ніж раніше.
Зірка серіалу «Усі жінки — відьми» — 54-річна Алісса Мілано — видалила грудні імпланти, причому зробила це вдруге. Про це акторка нещодавно повідомила у своєму Instagram і опублікувала фото з лікарні.
«Сьогодні я відмовляюся від помилкових установок, від тих частин себе, які ніколи не були по-справжньому моїми. Я відпускаю тіло, яке сексуалізували, яке піддавалося насильству, яке я вважала обов’язковим, щоб бути привабливою, коханою, успішною та щасливою. Роблячи це, я сподіваюся звільнити свою доньку Беллу від подібних нездорових очікувань», — написала Мілано.
Через два тижні після публікації цього поста Алісса вже вийшла на публіку.
Вона відвідала прем’єру фільму «Це відбувається?», який показали в межах 63-го Нью-Йоркського кінофестивалю.
Одягла Мілано гірчичний картатий костюм із жакетом і штанами, який носила в поєднанні з чорним тісним атласним корсетним топом. Також вона зробила яскравий макіяж і розпустила волосся.
Уперше Алісса зробила пластичну операцію ще 1992 року. Потім 2003 року вона видаляла імпланти через проблеми зі здоров’ям. Пізніше акторка, нібито під тиском голлівудських стандартів, знову вирішила збільшити груди.