ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
487
Час на прочитання
2 хв

Перший вихід після підтяжки обличчя: 69-річна Кріс Дженнер у короткій сукні приголомшила молодим виглядом

Мама сестер Кардашян-Дженнер з’явилася на прем’єрі фільму у Лас-Вегасі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кріс Дженнер

Кріс Дженнер / © Getty Images

Кріс Дженнер відвідала прем’єру фільму «Чарівника країни Оз», яка відбулася у театрі «Сфера»» у Лас-Вегасі, штат Невада. Перед фотографом вона позувала разом зі своєю подругою — акторкою і продюсеркою Шеллі Азофф.

На івенті зірка реаліті постала у кокетливому образі. На ній була коротка чорна сукня приталеного силуету з чорними ґудзиками, білими манжетами, білим коміром-стійкою і чорною шовковою краваткою-бантом. Вбрання чудово підкреслило її підтягнуту фігуру і стрункі ноги.

Кріс Дженнер / © Getty Images

Кріс Дженнер / © Getty Images

Свій лук мати сестер Кардашян-Дженнер доповнила чорними капроновими колготами і чорними босоніжками на високих платформах і підборах. У неї було стильне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і великі діамантові сережки-цвяшки у вухах.

До речі, це перший вихід Кріс у світ після підтяжки обличчя. Тепер вона має молодший вигляд, а її шкіра стала свіжою, пружною і на ній майже немає зморшок.

Те, що Дженнер користується послугами пластичних хірургів, вона не приховує і відверто розповідає про це пресі.

«Я зробила підтяжку обличчя років 15 тому, тож настав час для оновлення. Я вирішила зробити цю підтяжку обличчя, адже хочу бути найкращою версією себе, і це робить мене щасливою. Те, що ти старієш, не означає, що ти повинен здатися. Якщо ти почуваєшся комфортно у своїй шкірі і хочеш старіти красиво — тобто ти не хочеш нічого робити — тоді нічого не роби. Але для мене — це старішати красиво Це моя версія», — сказала вона в інтерв’ю для Vogue Arabia.

Дата публікації
Кількість переглядів
487
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie