Перший вихід після підтяжки обличчя: 69-річна Кріс Дженнер у короткій сукні приголомшила молодим виглядом

Кріс Дженнер / © Getty Images

Реклама

Кріс Дженнер відвідала прем’єру фільму «Чарівника країни Оз», яка відбулася у театрі «Сфера»» у Лас-Вегасі, штат Невада. Перед фотографом вона позувала разом зі своєю подругою — акторкою і продюсеркою Шеллі Азофф.

На івенті зірка реаліті постала у кокетливому образі. На ній була коротка чорна сукня приталеного силуету з чорними ґудзиками, білими манжетами, білим коміром-стійкою і чорною шовковою краваткою-бантом. Вбрання чудово підкреслило її підтягнуту фігуру і стрункі ноги.

Кріс Дженнер / © Getty Images

Свій лук мати сестер Кардашян-Дженнер доповнила чорними капроновими колготами і чорними босоніжками на високих платформах і підборах. У неї було стильне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і великі діамантові сережки-цвяшки у вухах.

Реклама

До речі, це перший вихід Кріс у світ після підтяжки обличчя. Тепер вона має молодший вигляд, а її шкіра стала свіжою, пружною і на ній майже немає зморшок.

Те, що Дженнер користується послугами пластичних хірургів, вона не приховує і відверто розповідає про це пресі.

«Я зробила підтяжку обличчя років 15 тому, тож настав час для оновлення. Я вирішила зробити цю підтяжку обличчя, адже хочу бути найкращою версією себе, і це робить мене щасливою. Те, що ти старієш, не означає, що ти повинен здатися. Якщо ти почуваєшся комфортно у своїй шкірі і хочеш старіти красиво — тобто ти не хочеш нічого робити — тоді нічого не роби. Але для мене — це старішати красиво Це моя версія», — сказала вона в інтерв’ю для Vogue Arabia.