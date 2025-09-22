ТСН у соціальних мережах

71
1 хв

Перший вихід після весілля: акторка Глоя Грейс Морец з'явилася на публіці

Образ акторки був лаконічним і з ефектом «обманки».

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Глоя Грейс Морец

Глоя Грейс Морец / © Getty Images

Американська акторка Глоя Грейс Морец уперше вийшла на публіку після свого весілля з Кетрін Гаріссон. Її сфотографували в Нью-Йорку біля будівлі NBC Studios.

Одягнена 28-річна дівчина була в оверсайз костюм від Louis Vuitton сірого кольору, що включав жакет і креативні штани з «обманкою», адже нижня частина холошень була наче зі танної підкладки, а також мала вивернуті шви. Також Глоя одягла чорний топ, білі туфлі та завершила образ лаконічними макіяжем і укладанням.

Глоя Грейс Морец / © Getty Images

Глоя Грейс Морец / © Getty Images

Весільне вбрання акторки також створив бренд Louis Vuitton, з яким вона співпрацює впродовж багатьох років. Глоя одягла в день весілля кілька образів, але головне вбрання було блакитним і пошите за індивідуальним замовленням креативним директором Модного дому Ніколя Жескьєром.

71
