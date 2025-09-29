Перший вихід після "весілля": Александра Грант і Кіану Рівз з'явилися разом на заході

Александра Грант і Кіану Рівз / © Associated Press

Реклама

Нещодавно почали ширитися чутки про те, що зірка фільмів «Матриця» — актор Кіану Рівз — одружився зі своєю дівчиною художницею Александрою Грант. Резонанс був настільки великим, що в Мережі навіть почали з’являтися згенеровані штучним інтелектом картинки фанатів, на яких було начебто весілля знаменитостей.

Чутки долетіли і до самого Рівза та Грант, тож художниця зробила офіційну заяву і сказала, що все це неправда і вони таємно не одружувалися.

Александра Грант і Кіану Рівз

«Це справжнє фото. Не заручальне і не зроблене нейромережею оголошення про весілля… просто поцілунок! (Хоча, можливо, момент прямо до або відразу після нього… судячи зі злегка кумедних виразів на наших обличчях!) Ми були в Роден Кратері, і Кіану з Гардом щойно закінчили брати інтерв’ю в Джеймса Таррелла для Visionaries. Я ділюся ним тут, щоб подякувати всім за привітання з нашим весіллям. Але ми не одружилися. Хороші новини зараз усім потрібні, але, на жаль, це все одно фейк, тож будьте обережними! А ось трохи справжнього щастя», — написала Александра.

Реклама

Через кілька днів після всієї цієї історії пара вийшла разом на публіку. Вони відвідали прем’єру бродвейської вистави «В очікуванні Годо» в театрі «Гадсон» у Нью-Йорку.

Александра одягла лаконічну чорну сукню зі шлейфом, яку доповнила безліччю браслетів і кольє, а також зробила макіяж з яскравою помадою і рум’янами. Рівз же носив графітовий піджак і сірі смугасті штани. Також на акторові були черевики, сорочка і краватка.

Александра Грант і Кіану Рівз / © Associated Press

60-річний Кіану Рівз і Александра Грант зустрічаються від 2018 року. Пара тривалий час приховувала свої стосунки. Зараз вони іноді з’являються на публіці разом.