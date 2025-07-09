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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
636
Час на прочитання
1 хв

Перший вихід у світ після весілля: Лорен Санчес у чорній сукні-пальті з'явилася на показі Balenciaga

Дружина американського мільярдера Джеффа Безоса в образі total black вперше з'явилася на публіці після свого розкішного весілля.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лорен Санчес Безос

Лорен Санчес Безос / © Getty Images

Лорен Санчес Безос дебютувала на Тижні високої моди у Парижі. Вона відвідала показ Модного дому Balenciaga. Бренд презентував колекцію Haute Couture осінь-зима 2025–2026.

Дружина мільярдера одягла на фешнподію чорну сукню-пальто приталеного силуету від Balenciaga з коміром-стійкою і чорними ґудзиками, яка чудово підкреслила її тонку талію.

Лорен Санчес Безос / © Getty Images

Лорен Санчес Безос / © Getty Images

Аутфіт Санчес доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила зачіску «Мальвіна», прикрасивши волосся ззаду чорним бантом, зробила макіяж із глянцевим блиском на губах і молочний манікюр.

На обличчя Лорен одягла чорні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила великими діамантовими сережками-цвяшками а на руці красувалася каблучка з величезним діамантом. У руці вона тримала стакан.

Нагадаємо, Лорен Санчес Безос обрала на своє весілля білу сукню з італійського мережива від Dolce & Gabbana.

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Дата публікації
Кількість переглядів
636
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