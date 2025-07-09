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- Шоу-бізнес
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Перший вихід у світ після весілля: Лорен Санчес у чорній сукні-пальті з'явилася на показі Balenciaga
Дружина американського мільярдера Джеффа Безоса в образі total black вперше з'явилася на публіці після свого розкішного весілля.
Лорен Санчес Безос дебютувала на Тижні високої моди у Парижі. Вона відвідала показ Модного дому Balenciaga. Бренд презентував колекцію Haute Couture осінь-зима 2025–2026.
Дружина мільярдера одягла на фешнподію чорну сукню-пальто приталеного силуету від Balenciaga з коміром-стійкою і чорними ґудзиками, яка чудово підкреслила її тонку талію.
Аутфіт Санчес доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила зачіску «Мальвіна», прикрасивши волосся ззаду чорним бантом, зробила макіяж із глянцевим блиском на губах і молочний манікюр.
На обличчя Лорен одягла чорні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила великими діамантовими сережками-цвяшками а на руці красувалася каблучка з величезним діамантом. У руці вона тримала стакан.
Нагадаємо, Лорен Санчес Безос обрала на своє весілля білу сукню з італійського мережива від Dolce & Gabbana.