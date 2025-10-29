ТСН у соціальних мережах

Перший вихід у світ після заручин: брат Біллі Айліш з'явився на прем'єрі з нареченою

Лише місяць тому вони заручилися.

Юлія Каранковська
Фіннеас О'Коннелл і Клаудія Сулевські

Фіннеас О'Коннелл і Клаудія Сулевські / © Associated Press

Брат Біллі Айліш 28-річний Фіннеас О’Коннелл вийшов у світ зі своєю коханою 29-річною Клаудією Сулевські. Пара відвідала разом прем’єру фільму «Я люблю Лос-Анджелес» і вийшла на фотоколл.

Фіннеас, який є співаком і мультиінструменталістом, одягнув на захід просте і лаконічне вбрання, в якому поєднав куртку і широкі джинси, а ось Клаудія одягнула довгу синю трикотажну сукню і кілька прикрас.

Фіннеас О’Коннелл і Клаудія Сулевські / © Associated Press

Фіннеас О’Коннелл і Клаудія Сулевські / © Associated Press

Фіннеас і Клаудія зустрічаються від 2018 року, а у вересні 2025-го вони оголосили про заручини. Музикант подарував дівчині красиву каблучку з діамантом на заході сонця, а фотографіями зворушливого моменту вони поділилися в Instagram.

Фіннеас О'Коннелл і Клаудія Сулевскі / фото: instagram.com/claudiasulewski

Фіннеас О’Коннелл і Клаудія Сулевскі / фото: instagram.com/claudiasulewski

Її каблучка прикрашена 6-каратним старовинним діамантом ограновування «кушон» і її орієнтовна вартість становить близько 670 000 доларів США. Антикварні діаманти або діаманти «старого ограновування» зазвичай коштують дорожче за сучасні завдяки своїй рідкісності, унікальності та історії.

Фіннеас О’Коннелл і Клаудія Сулевскі / фото: instagram.com/claudiasulewski

Фіннеас О’Коннелл і Клаудія Сулевскі / фото: instagram.com/claudiasulewski

Фіннеас О’Коннелл і Клаудія Сулевскі / фото: instagram.com/claudiasulewski

Фіннеас О’Коннелл і Клаудія Сулевскі / фото: instagram.com/claudiasulewski

Фіннеас О’Коннелл і Клаудія Сулевскі / фото: instagram.com/claudiasulewski

Фіннеас О’Коннелл і Клаудія Сулевскі / фото: instagram.com/claudiasulewski

