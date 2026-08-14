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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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30
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Перука, окуляри та рейв до ранку: Ніколь Кідман розповіла про своє таємне життя

Відома акторка дала інтерв’ю популярному журналу та здивувала шанувальників деякими своїми заявами.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Ніколь Кідман у Vogue

Ніколь Кідман у Vogue / © Instagram Ніколь Кідман

59-річна австралійська та американська акторка, лауреатка премії «Оскар» — Ніколь Кідман— стала головною зіркою нового випуску британської редакції журналу Vogue. Для фотосесії стилісти підібрали їй цікаві образи. А на обкладинці вона позувала в яскравому світшоті та темних джинсах від Stella McCartney з сумкою Hermes.

В інтерв’ю для журналу Ніколь розповіла про життя після розлучення з Кітом Урбаном, нові ролі та своє майбутнє, а також здивувала заявами про своє «таємне» нічне життя.

(перегортайте фото вправо)

Кідман розповіла, як проводить літо в Європі, і зізналася, що іноді маскується, щоб спокійно відпочивати й танцювати на вечірках.

Цього літа зірка встигла побувати в Лондоні, на Ібіці, у Парижі та в Портофіно. За словами акторки, її вечори можуть складатися зовсім по-різному: вона або залишається вдома й грає в Scrabble, або вирушає на рейв.

«Я або граю в Scrabble, або гуляю. Все просто», — розповіла зірка. Якщо ж вона обирає другий варіант, вечір починається з вечері приблизно о 22:30, а близько першої години ночі Кідман вирушає до клубу.

Щоб не привертати зайвої уваги, акторка використовує простий прийом: вона одягає окуляри, а іноді й темну перуку, яка допомагає їй залишатися непоміченою. За словами Кідман, у такому образі вона може спокійно танцювати й насолоджуватися вечіркою.

«Іноді я одягаю перуку, щоб сховатися, — маленьку темну перуку, — і тоді можу просто танцювати», — зізналася вона.

При цьому акторка не ходить на вечірки сама. Вона зазначає, що почувається комфортніше, коли поруч є люди, яких вона знає. Кідман також розповіла про інший несподіваний епізод свого європейського літа: у Портофіно вона абсолютно спонтанно опинилася на сцені разом із гуртом і навіть взяла до рук тамбурин.

Кідман дала інтерв’ю на тлі нового етапу в особистому житті. У вересні минулого року акторка подала на розлучення з музикантом Кітом Урбаном після 19 років шлюбу. Тепер вона зізнається, що сама до кінця не розуміє, що чекає на неї далі, і намагається залишатися відкритою до нових можливостей.

Нагадаємо, що раніше Ніколь Кідман привернула увагу сміливим прозорим топом оригінального дизайну на зірковій прем’єрі.

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