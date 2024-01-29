Перука та "нові" брови: Софія Вергара показала, як їй накладали грим для ролі наркобаронеси

Акторка зіграла роль відомої злочинниці.
51-річна колумбійська акторка та ведуча Софія Вергара виконала головну роль у серіалі "Гризельда", вона зіграла колумбійську наркобаронесу Гризельду Бланко, яка була кримінальним авторитетом у США у 70-80-х роках.
Для роботи в серіалі Вергарі щодня накладали складний грим – їй міняли форму носа та висоту чола, форму брів, а також вона одягала перуку. Як це відбувалося, актриса показала у своєму Instagram.
Нагадаємо, раніше Софія Вергара сяяла на прем'єрі серіалу. На показ драматичного мінісеріалу "Гризельда" від Netflix у The Fillmore Miami Beach у Флориді актриса приїхала у золотій максі-сукні без бретельок від Ralph Lauren.
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