Песики зірок: Леся Нікітюк, Ольга Сумська і Ніколас Карма розповіли про своїх домашніх улюбленців

За сюжетом егоїстична кар’єристка Яна (дебютна роль для Лесі Нікітюк) через свій характер не може розпочати довготривалі стосунки, а потім накладає на себе прокляття, що перетворює її коханців на песиків.

У фільмі ці хвостики – у центрі уваги. А поки що зірки стрічки – Леся Нікітюк, Ольга Сумська і Ніколас Карма – розповіли нам про своїх домашній улюбленців: про їхню енергійність, бешкетництво і, звісно, всеосяжну любов.

Леся Нікітюк і песик Рафік

У наш час справжня дружба – це безперечний дар. Люди зустрічаються, дружать, сваряться, розходяться. Але є звʼязок, який лишається незмінним та вічним, – це звʼязок між собакою та людиною. Я довго мріяла про Рафіка. На свій день народження поїхала до заводчиці, в якої було двоє цуценят. Вона порадила мені сісти й дати собі час, адже найкращий спосіб обрати пухнастого друга – це дочекатися, коли він сам тебе обере.

Леся Нікітюк і песик Рафік

Маленький Рафік-джан одразу ж підійшов, ліг мені на ноги, я сиділа босоніж, і заснув. У цей самий момент я зрозуміла: ось він, мій маленький сплюн. Ось хто буде зі мною відсипатися після знімань. Я взяла його на руки, сіла в машину і ми поїхали додому. З того часу ми не розлучалися. Хоча, якщо бути чесною, розлучатися доводиться, коли починається період знімань.

Спочатку я пробувала брати його на майданчик, але собаці було некомфортно у старвагені чи гримерці. Він чув мій голос, але не міг бути поруч, і це викликало в нього стрес. Рафіку набагато краще, коли він поряд зі мною, і неважливо, де ми – в лісі, полі, головне, щоб разом. Я бачила, як йому сумно на зніманнях, тому вирішила, що на такі періоди песику буде краще у моїх батьків. Тож тепер Рафік живе на два міста – Київ і Хмельницький.

Леся Нікітюк і песик Рафік

Рафік також має цікаві звички. Він, наприклад, дуже любить зніматися у рекламі. Одного разу навіть був обличчям корму для собак і цілий рік допомагав собачкам із притулку в Хмельницькому. Частину гонорару за рекламну кампанію ми отримали кормом, і Рафік щедро поділився ним із собачками, які не мають власників.

Іншу частину гонорару я вирішила використати на каблучку для себе, але не хвилюйтеся – Рафік теж викреслив багато пунктів зі свого списку побажань: у нього є 4 ліжка, 8 рулеток, 5 ошийників, 25 різних кофтинок і плащів. Іграшок у нього теж багато – спеціальні килимки, в які зашивається корм, кістки на будь-який смак. Рафік живе, як справжній король. Його навіть зображують на картинах, які потім присилають моїй мамі Кет. Там він і в короні, і в захисних обладунках – загалом лицар ще той.

Леся Нікітюк і песик Рафік

У Рафіка є свій особистий ветеринар. Рафік – повноцінний член нашої сім'ї, про нього всі турбуються, його всі просто обожнюють. Для моїх племінниць Рафік – старший брат: вони його купають, сплять із ним, граються.

Моя тотемна тварина – це білий кудлатий пес, тому з Рафіком ми зустрілися не випадково. В його маленьких блискучих очах цілий всесвіт і цим неможливо не захоплюватись. У нас із ним особливий звʼязок, він дарує мені відчуття бездоганної любові, турботи й сили. Він мій особистий антидепресант.

Ольга Сумська і песики Джесіка та Жасмін

Ольга Сумська з Джесікою і Жасмін

У мене є дві чихуахуа – Джесіка і Жасмін. Джесіка у нас вже 9 років, вона з’явилася в сім’ї завдяки доньці, яка полюбила цю породу. Джесіка родом із Покровська, а Жасмін – із Дніпра. Я завжди вважала себе котячою мамою, тому важко було уявити, що в нас з'являться ці маленькі собачки. Тепер ми без них життя не уявляємо – це справжній океан любові!

У кожної з них свій характер: Джесіка старша й серйозніша, а Жасмін – справжня сміливиця. Одного разу вона відігнала від нас дорослого стафа – накинулася і він відступив. А ще наші песики відчувають тривогу перед повітряними тривогами – починають гавкати й біжать у коридор. Під час вибухів вони продовжують сміливо гавкати у вікно, наче відганяють злих духів.

Ольга Сумська, Віталій Борисюк із песиками Джесікою і Жасмін

Малі обожнюють смаколики і завжди шукають щось їстівне у моїй сумці. Але я не даю їм усе підряд, бо чихуахуа мають ніжні шлунки. Їдять вони в основному каші з м’ясом, овочі та трохи фруктів. Жасмін, наприклад, обожнює борщ. Хоча і сухий корм у нас теж є, але натуральна їжа в пріоритеті.

Джесіка проявила себе навіть в акторській справі – зіграла роль нареченої песика Лео в серіалі "Коли ми вдома". Всі команди виконувала бездоганно, заробила на свої пелюшки. Тож якщо будуть ще пропозиції для знімань, ми готові!

Ніколас Карма і песик Арчі

Завжди любив тварин, інколи навіть більше, ніж людей. З дитинства катався верхи на конях, але у квартирі кінь не поміститься, тому завів собаку. Собака – це тварина, яка ніколи не зрадить, завжди чекає і любить безумовно.

Ніколас Карма із песиком Арчі

Мій Арчі – доберман, але його характер зовсім не відповідає стереотипам породи. Він дуже доброзичливий і ніколи не ображає навіть маленьких собачок. Навпаки, вони всі за ним ганяють, а він просто тікає, щоб уникнути конфлікту. Думаю, усвідомлює свою силу, але завжди обирає мир.

Мене дратує лише одне – для Арчі у квартирі немає такого поняття, як зачинена кімната. Він навчився відкривати двері лапами, стрибаючи на ручку, і навіть шухляди вміє відчиняти. Спочатку це було кумедно, але тепер інколи складно сховати від нього важливі речі.

Нагадаємо, 6 березня 2025 року романтична комедія "Песики" виходить у широкий всеукраїнський прокат.

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