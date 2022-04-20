Під акомпонування піаніста-віртуоза: Ірина Федишин виступила перед українськими військовими

Артистка показала, як допомагає підтримувати бойовий дух захисників під час війни.

Ірина Федишин показала підписникам в Instagram, як вона їздила виступати перед українськими військовими, щоб підняти їхній бойовий дух.

Артистка співала під акомпонування Євгена Хмари, який грав на синтезаторі.

"Підтримка під час війни, дуже важлива. Разом з @evgenykhmara вирушили до хлопців", - написала артистка.

Наприкінці свого виступу вона з рукою на серці виконала гімн України.

Раніше Федишин заспівала у Львові свою нову пісню про жахливі вбивства російськими окупантами мирних мешканців у Бучі - "Розстріляна весна".

Нагадаємо, Наталя Могилевська опублікувала у соцмережі відео, в якому молиться за Україну.

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