Під акомпонування піаніста-віртуоза: Ірина Федишин виступила перед українськими військовими

Артистка показала, як допомагає підтримувати бойовий дух захисників під час війни.
Ірина Федишин показала підписникам в Instagram, як вона їздила виступати перед українськими військовими, щоб підняти їхній бойовий дух.
Артистка співала під акомпонування Євгена Хмари, який грав на синтезаторі.
"Підтримка під час війни, дуже важлива. Разом з @evgenykhmara вирушили до хлопців", - написала артистка.
Наприкінці свого виступу вона з рукою на серці виконала гімн України.
Раніше Федишин заспівала у Львові свою нову пісню про жахливі вбивства російськими окупантами мирних мешканців у Бучі - "Розстріляна весна".
Нагадаємо, Наталя Могилевська опублікувала у соцмережі відео, в якому молиться за Україну.
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