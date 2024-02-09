"Під гітару": фіналіст нацвідбору на "Євробачення" Yaktak презентував дебютний альбом

Виконавець хітів "Порічка", "Погляд", "Уночі", "Чекає вдома", фіналіст Нацвідбору на "Євробачення" та лауреат українських музичних премій – YAKTAK – минулого року об'їздив багато українських міст із туром, не маючи жодного альбому.

І ось, нарешті, YAKTAK презентував свій перший довгоочікуваний альбом "Під гітару". До його складу увійшло 8 треків: "Нижча зростом", "Букети", "Поруч", "Листопадами", "Уночі", "Батькам", "Стежка", "Босими ногами".

"Під гітару" – це творчий щоденник, у якому кожний розділ – це відображення різних етапів життя та емоційних переживань артистка. Кожна пісня в альбомі розповідає свою унікальну історію: любов до сім’ї, коханої, музики, рідного краю.

"Ми дуже довго готувались до виходу цього альбому. В ньому весь я. У кожен трек я вкладав свою душу, свої емоції і спогади. І я сподіваюсь, що кожна з пісень знайде свого слухача", – поділився YAKTAK.

Фокус-треком альбому став "Нижча зростом". Він розповідає про ту саму особливу дівчину, яка ніколи не прагнула відповідати стереотипам і завжди була самою собою, навіть якщо це викликало непорозуміння навколишніх.

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