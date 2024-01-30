Під ковдрою і з тортом: Гейлі Бібер блиснула сідницями на пляжі

Засновниця бренду косметики Rhode – 27-річна Гейлі Бібер – сама бере участь у його рекламі.

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Rhode випустив календар із косметичними засобами, на сторінках яких з'являється і сама Гейлі. На нових промокадрах вона позує на пляжі, загорнута в ковдру. Оскільки знімки відповідають "листопаду", на голові дівчини святковий ковпак, а поряд торт – вона святкує свій день народження, який у неї 22 листопада.

Гейлі Бібер/instagram.com/rhode

Нагадаємо, раніше для реклами бренду було запрошено південноафриканську топмодель і колишнього "янгола" Victoria's Secret – Кендіс Свейнпоул. Вона позувала в мікробікіні і з котячими вухами на голові.

Кендіс Свейнпоул / Фото: Instagram Кендіс Свейнпоул

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