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Під прицілом фотографів: актора Лієва Шрайбера помітили на прогулянці з коханою

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Під прицілом фотографів: актора Лієва Шрайбера помітили на прогулянці з коханою

Лев Шрайбер / Фото: Getty Images

55-річного актора зазнымкували у невимушеній обстановці.

Знаменитий актор, режисер і сценарист Лієв Шрайбер потрапив під приціл папараці в Нью-Йорку з двома дітьми та 31-річною коханою Тейлор Нейсен.

Вони йшли вулицею тримаючи за руки двох маленьких дітей – хлопчика та дівчинку, але це не були діти актора від стосунків із британською акторкою Наомі Воттс, оскільки ті значно старші. Також на повідку поруч йшов їхній собака.

Лієв був одягнений у штани кольору хакі, футболку та теплу кофту, а ось Тейлор віддала перевагу чорним укороченим штанам, простій кофті та шапці.

Лев Шрайбер / © Getty Images
Лев Шрайбер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Лієв має українське коріння, тому активно допомагає після початку повномасштабної війни і став амбасадором United24. Він також неодноразово приїжджав до Києва та Лівова і зустрівся з президентом України, щоб обговорити, як допомогти українським лікарям в умовах війни.

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Дата публікації
Перегляди
264
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