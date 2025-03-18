Під прицілом папараці: Алісія Вікандер у твідовій мінісукні продемонструвала стрункі ноги

До об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила Алісія Вікандер. Акторка мала чудовий вигляд і була в гарному настрої.

На зірці була твідова мінісукня чорно-біло-червоних кольорів з короткими рукавами і рюшею на подолі. Вона ідеально підкреслила її стрункі ноги. Аутфіт Алісія доповнила чорними капроновими колготами та чорними гостроносими лакованими туфлями на шпильках. У руці вона тримала шкіряну сіро-чорну сумочку.

Алісія Вікандер / Фото: Getty Images

Вікандер зібрала волосся у хвіст, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із рожевою помадою, наділа на обличчя сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила сережками-кільцями, а руки – каблучками і браслетом.

Нагадаємо, Алісія Вікандер на церемонію вручення нагород GQ "Чоловік року" в Лондоні одягла твідовий жакет на блискавці з пишними рукавами три чверті, графітову блузку з люрексом і чорний ромпер.

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