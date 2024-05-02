Під прицілом папараці: Аманда Голден продемонструвала образ у квітковій мінісукні з пікантним вирізом

Британська радіоведуча одягла на роботу красиве вбрання з флористичним принтом.

Аманда Голден традиційно потрапила під приціл папараці біля виходу зі студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast у Лондоні.

Знаменитість продемонструвала ніжний жіночний образ у білій мінісукні з блакитним квітковим принтом і пікантним вирізом, яка підкреслила стрункі ноги. Вбрання вона скомбінувала з білими туфлями-човниками і білою сумкою.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Аманда зробила акуратне укладання, одягла чорні сонцезахисні окуляри і завершила лук золотими прикрасами.

Нагадаємо, Аманда Голден у жакеті на голе тіло прийшла на роботу.

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