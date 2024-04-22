Під прицілом папараці: американська модель Джоанна Крупа з відвертим декольте вийшла в світ

44-річна Джоанна Крупа в образі total black зібралася на захід.

Американська модель і акторка з польським корінням – Джоанна Крупа – потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса.

Білявка вийшла у світ в образі total black з пікантним акцентом. На ній були штани-кльош і довгий топ із відвертим декольте, яке підкреслило її пишні груди.

Джоанна Крупа / Фото: Getty Images

Свій лук Крупа доповнила чорними замшевими босоніжками на платформі і чорною сумкою, розшитою паєтками. Вона розпустила волосся і зробила макіяж із блискучими тінями і прозорим блиском.

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