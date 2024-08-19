Під прицілом папараці: Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс на зніманнях комедії

Відомо, що фільм вийде в прокат 2025 року, але його знімання вже почалися.

Через 21 рік після виходу молодіжної комедії "Шалена п'ятниця" акторки Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс знову зібралися на одному знімальному майданчику. Знаменитостей помітили разом на пляжі в Малібу, коли вони знімали одну зі сцен другої частини фільму.

38-річна Ліндсей була одягнена в зелений гідрокостюм для плавання, у якого були довгі рукави та висока горловина. Також його прикрашав принт у білі квіти.

Волосся вона зібрала у високий пучок і наділа окуляри-лисички.

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс / Фото: Getty Images

65-річна Джеймі Лі Кертіс одягла сірий стильний діловий костюм зі штанами та жакетом. Також вона зробила укладання і наділа окуляри.

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс / Фото: Getty Images

Раніше Джеймі Лі Кертіс у цьому одязі вже потрапляла під приціл папараці. Її сфотографували, коли вона виходила з червоного кабріолету.

Джеймі Лі Кертіс / Фото: Getty Images

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