Під прицілом папараці: Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс на зніманнях комедії

Відомо, що фільм вийде в прокат 2025 року, але його знімання вже почалися.
Через 21 рік після виходу молодіжної комедії "Шалена п'ятниця" акторки Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс знову зібралися на одному знімальному майданчику. Знаменитостей помітили разом на пляжі в Малібу, коли вони знімали одну зі сцен другої частини фільму.
38-річна Ліндсей була одягнена в зелений гідрокостюм для плавання, у якого були довгі рукави та висока горловина. Також його прикрашав принт у білі квіти.
Волосся вона зібрала у високий пучок і наділа окуляри-лисички.
65-річна Джеймі Лі Кертіс одягла сірий стильний діловий костюм зі штанами та жакетом. Також вона зробила укладання і наділа окуляри.
Раніше Джеймі Лі Кертіс у цьому одязі вже потрапляла під приціл папараці. Її сфотографували, коли вона виходила з червоного кабріолету.
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