Під прицілом папараці: Міла Куніс побилася з партнером в центрі Нью-Йорка

38-річна акторка знімається в новому фільмі "Найщасливіша дівчина на світі" і очевидно, це якраз кадри, які були зроблені під час знімального процесу.

Міла перебувала біля таксі, коли між нею і її партнером Фіном Віттроком зав'язалася бійка. Пара, яка в стрічці грає закоханих працювала над черговою емоційною сценою.

Одягнена Куніс була в коротку чорну сукню і босоніжки на підборах, а в руках у неї був жакет, сумка і яскрава рожева парасолька. На іншому фото видно, як акторка ходить вулицею вже босоніж, тримаючи в руках свої босоніжки.

Міла Куніс і Фінн Віттрок / Getty Images

Фільм "Найщасливіша дівчина на світі" стане екранізацією бестселера New York Times — детективного роману, написаного американською письменницею Джесікою Нолл, вона ж працює і над сценарієм проєкту.

У головної героїні Ані Фанеллі, здається, є все про що тільки може мріяти дівчина: хороша робота в глянцевому журналі, розкішна фігура і наречений блакитної крові (його грає Фінн Віттрок). Але у красивої історії завжди є інший бік, у випадку з Ані — це її минуле, де відбулося сексуальне насильство. В одному з інтерв'ю Джесіка Нолл (авторка роману і сценарію) розповіла, що одна зі сцен в її книжці заснована на її власному досвіді сексуального насильства.

Міла Куніс / Getty Images

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Міла Куніс на зніманнях фільму "Найщасливіша дівчина на світі" (7 фото)

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