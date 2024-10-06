Під прицілом папараці: модель Емілі Ратаковскі сфотографували з подругою

Вона провела приємний вечір у компанії зіркових друзів.
Відома топмодель Емілі Ратаковскі потрапила під приціл папараці. Зірку помітили увечері у Нью-Йорку, коли вона гуляла зі своєю подругою в районі Сохо.
Емілі одягла білу кофту з довгими рукавами та відкритим плечем, а також чорні штани-кльош.
Образ модель доповнила червоною лаковою сумкою довгастої форми, а також коричневими чоботями. Волосся вона розпустила, зробила макіяж і одягла кілька прикрас.
Також на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала свій образ – модель сфотографувала себе у дзеркало вдома. Захід, який вона відвідала, був присвячений новому фільму з Ніколь Кідман "Дівчинка", прем'єра, якого відбудеться у грудні.
У Нью-Йорк Емілі повернулася після того, як провела деякий час у Парижі. Вона побувала у столиці Франції, оскільки там відбувався Тиждень моди і вона була серед гостей показу бренду Loewe. На модне шоу Емілі вперше взяла свого сина.
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