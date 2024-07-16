Під прицілом папараці: Наталі Портман сходила на інтерв'ю у Нью-Йорку

Акторка Наталі Портман зазвичай рідко з'являється на публіці, але останнім часом стала частим гостем на червоних доріжках, оскільки на Apple TV+ 19 липня стартує показ серіалу "Леді в Озері", в якому вона зіграла головну роль.

Вона також відвідує різні інтерв'ю, щоб просувати серіал. Так Наталі сфотографували дорогою на шоу The View.

Того дня на Портман був трикотажний топ із короткими рукавами та декором із намистин, який вона носила у поєднанні з вільними джинсами та чорними туфлями. Образ вона доповнила окулярами і сумкою від Dior.

Наталі Портман / Фото: Getty Images

Для ефіру акторка переодяглася, замінивши топ на білу сорочку.

Потім Наталі сходила на "Нічне шоу з Джиммі Фелоном", де з'явилася у чорній мінісукні від Oscar de la Renta. У цього вбрання була вишивка срібними нитками та оксамитові бретельки, які Наталі зав'язала на банти. Образ вона доповнила босоніжками від Jimmy Choo на високих підборах.

Наталі Портман / Фото: Getty Images

Під час інтерв'ю Наталі дала Джиммі поради, як адаптуватися під час перебування в Парижі на Олімпійських іграх, а потім розповіла про зустріч з Ріанною на Паризькому тижні моди.

Раніше на заході Наталі позувала в чарівній квітковій мінісукні від бренду Oscar de la Renta Fall з колекції 2024 року, яка теж мала оксамитові бретельки. Однак те її вбрання було рожевого кольору.

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