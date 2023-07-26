Під прицілом папараці: Опру Вінфрі сфотографували в Італії на відпочинку

Телеведуча-мільйонерка була одягнена в лаконічне вбрання.
Знаменита журналістка та телеведуча Опра Вінфрі потрапила під приціл папараці на відпочинку. 69-річну жінку сфотографували у Італії, коли вона прибула на яхті до ресторану Lo Scoglio у Нерано.
Опра мала стильний та дуже літній вигляд, оскільки одягла білі завужені штани та білу футболку, а також кеди.
Варто відзначити і розкішну зачіску зірки, адже вона уклала своє кучеряве волосся в ідеальні об'ємні локони і одягла на очі сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, що нещодавно під приціл фотографів на яхті в Італії також потрапило кілька знаменитостей — акторка та телеведуча Софія Вергара та актор Леонардо Дікапріо. Але якщо Софія вирушила до Європи святкувати день народження, Лео возив на відпочинок сім'ю.
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