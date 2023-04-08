Під прицілом папараці: Селену Гомес помітили на зніманнях серіалу "Вбивства в одній будівлі"

Знімання серіалу відбуваються на вулицях міста, тож акторів досить часто можна побачити за роботою.

У Нью-Йорку в розпалі знімання третього сезону комедійного детективу "Вбивства в одній будівлі" від Hulu, де Селена Гомес грає разом зі Стівом Мартіном і Мартіном Шортом.

Акторку помітили на знімальному майданчику у перерві, коли вона кудись йшла разом зі своєю командою та охороною.

На першому фото на Селені було чорне пальто, кофта з каптуром, спортивні штани та уггі. На плечі вона несла сумку, а в руках окуляри.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

На другому кадрі, який зробили фотографи, зірка була вже у світлому пальті, білій кофті та штанах оливкового кольору. На плечі у акторки була та сама сумка.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Серіал "Вбивства в одній будівлі" — це комедійний детектив, який отримав багато позитивних відгуків, тому в ньому з кожним новим сезоном з'являється все більше відомих акторів. У третьому сезоні ми побачимо оскароносну акторку Меріл Стріп, акторку з "Емілі в Парижі" Ешлі Парк та зірку Marvel Пола Радда.

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