Під прицілом папараці: Сідні Свіні сфотографували з бойфрендом

27-річну висхідну зірку Голлівуду — акторку Сідні Свіні — помітили в Нью-Йорку з її коханим — бізнесменом Джонатаном Давіно.
Пара у стосунках вже багато років, а 2023-го заручилися. Особисте життя дівчина тримає в секреті і не коментує стосунки з Джонатаном, але все ж таки іноді з'являється з ним на публіці.
15 грудня їх сфотографували у Челсі на вулиці. Сідні була одягнена у вбрання від Gucci.
Зокрема акторка поєднала шкіряні коричневі штани з коричневим светром прикрашеним візерунком та камінням. Також на ній були сонцезахисні окуляри та ботильйони від Amina Muaddi білого кольору.
Однак вона не єдина, хто носив подібне вбрання останнім часом. Такий самий светр від Gucci нещодавно одягала акторка Джесіка Честейн на захід у Нью-Йорку на День подяки.
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