Під прицілом папараці: Сідні Свіні сфотографували з бойфрендом

27-річну висхідну зірку Голлівуду — акторку Сідні Свіні — помітили в Нью-Йорку з її коханим — бізнесменом Джонатаном Давіно.

Пара у стосунках вже багато років, а 2023-го заручилися. Особисте життя дівчина тримає в секреті і не коментує стосунки з Джонатаном, але все ж таки іноді з'являється з ним на публіці.

15 грудня їх сфотографували у Челсі на вулиці. Сідні була одягнена у вбрання від Gucci.

Зокрема акторка поєднала шкіряні коричневі штани з коричневим светром прикрашеним візерунком та камінням. Також на ній були сонцезахисні окуляри та ботильйони від Amina Muaddi білого кольору.

Сідні Свіні та її бойфренд / Фото: Getty Images

Однак вона не єдина, хто носив подібне вбрання останнім часом. Такий самий светр від Gucci нещодавно одягала акторка Джесіка Честейн на захід у Нью-Йорку на День подяки.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

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