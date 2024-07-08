Під прицілом папараці: як знімали фільм "Супермен" 1977 року

47 років тому в Нью-Йорку відбувалися знімання одного з найкультовіших фільмів усіх часів.

Актор Крістофер Рів став еталонним образом того, який має мати вигляд "Супермен" Кларк Кент, адже саме він виконав роль цього супергероя у 1970-х. Знімання фільму відбувалися 1977 року в Нью-Йорку, в Нижньому Іст-Сайді.

У ті роки, як і сьогодні, акторів на вулиці чекали папараці. На деяких чорно-білих фотографіях того часу Ріва заскочили з акторкою Марго Кіддер, яка виконувала роль Лоїс Лейн.

Актори були помічені у двох різних образах. Фільм вийшов у прокат 1978 року.

Крістофер Рів у ролі Кларка Кента (Супермена) та Марго Кіддер у ролі Лоїс Лейн / Фото: Associated Press

Крістофер Рів у ролі Кларка Кента (Супермена) та Марго Кіддер у ролі Лоїс Лейн / Фото: Associated Press

Крістофер Рів у ролі Кларка Кента (Супермена) та Марго Кіддер у ролі Лоїс Лейн / Фото: Associated Press

Крістофер Рів у ролі Кларка Кента (Супермена) та Марго Кіддер у ролі Лоїс Лейн / Фото: Associated Press

Крістофер Рів у ролі Кларка Кента (Супермена) та Марго Кіддер у ролі Лоїс Лейн / Фото: Associated Press

На превеликий жаль 27 травня 1995 року, Крістофер Рів впавши з коня, зламав шийні хребці і виявився назавжди паралізованим нижче плечей, не міг самостійно дихати, а говорити міг лише за допомогою вставленого в трахею апарата. Попри травму, Крістофер продовжував працювати на телебаченні, зніматися в кіно та брати участь у громадській діяльності. Він помер 10 жовтня 2004 року у своєму будинку від серцевого нападу у віці 52 роки.

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