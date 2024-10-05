Під прицілом папараці: Зої Салдана блиснула прозорою білизною на вулицях Нью-Йорка

46-річна акторка мала привабливий вигляд.
До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Зої Салдана. Акторка вийшла у світ у пікантному аутфіті.
На зірці був костюм темного відтінку, який складався з жакету з акцентом на талії та асиметричної спідниці з розрізом, крізь який вона продемонструвала стрункі ноги. А під жакетом Зої була прозора білизна, що мало спокусливий вигляд.
Лук Салдана доповнила чорними капроновими колготами і лакованими бордовими гостроносими туфлями на шпильках. У руці вона тримала коралову сумку.
Зої розпустила волосся, зробила вечірній макіяж із розтушованими стрілками і чорний манікюр. Вуха вона прикрасила лаконічними золотими сережками, шию – золотим кольє із кулоном, а пальці – каблучкамии.
Нагадаємо, Зої Салдана прийшла на прем'єру фільму "Емілія Перес" у Нью-Йорку у червоній сукні, розшитій лелітками, із V-подібним декольте практично до пупа.
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