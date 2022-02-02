Під приємну музику: Кетрін Зета-Джонс показала своє тренування вдома

52-річна британська акторка полюбляє регулярно тренуватися, щоб бути у формі.

Кетрін Зета-Джонс опублікувала у блогу відео, в якому продемонструвала, як займається йогою вдома. Акторка одягнена в чорний кроптоп та лосини, демонструє вправу лежачи на килимку. У підпису Кетрін пише: "Питання… а хто ще слухає бурлеск на килимку для йоги? А?". Шанувальники Зету-Джонс похвалили за тренування і за те, яка у неї чудова фігура.

Кетрін Зета-Джонс часто ділиться у блогу фото та відео зі своїх занять. Крім йоги мати двох дітей займається плаванням, тенісом, танцює чечітку та тренується у домашньому спортзалі. Також Кетрін неодноразово говорила, що не дотримується жодних дієт, харчується тричі на день і вважає, що регулярне вживання їжі дуже важливо. Наприклад, взимку акторка любить їсти каші, також щодня у її раціоні присутні салати, м'ясо та риба. А ось влітку Кетрін віддає перевагу ще більш легкій їжі — пластівцям, йогуртам і їсть більше фруктів і ягід.

Все це у комплексі дає відмінний результат. На червоних доріжках зірка має чудовий вигляд.

Кетрін Зета-Джонс / Associated Press

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