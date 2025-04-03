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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
131
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1 хв

Під прицілом папараці: зірка OnlyFans в обтислому кетс'юті продемонструвала спокусливі форми

22-річна Камілла Араухо в обтислому спортивному вбранні сходила на шопінг.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Камілла Араухо

Камілла Араухо / © Getty Images

До об'єктивів папараці у Маямі потрапила зірка OnlyFans Камілла Араухо. Фотографи її зазнімкували, коли вона вийшла зі своєї яскравої автівки і зібралася на шопінг.

Камілла мала спокусливий вигляд в обтислому кетс'юті небесно-блакитного кольору з американською проймою, який чудово підкреслив її сексуальні форми. Блискаву на вбранні дівчина розстебнула до половини і виблискувала пишним звабливим декольте.

Камілла Араухо / © Getty Images

Камілла Араухо / © Getty Images

На ній також були білі шкарпетки і кросівки. Лук Араухо доповнила акуратною зачіскою і довгим гострим манікюром із декором. У неї були лаконічні золоті сережки-кільця, чорні сонцезахисні окуляри, золотий ланцюжок із хрестиком, золоті браслети і каблучки. На плечі у Камілли висіла біла сумочка-сідло Dior.

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