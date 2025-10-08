ТСН у соціальних мережах

79
1 хв

Під прицілом папараці: Кріссі Тейген у шкіряній мініспідниці, Джон Ледженд — у квітковій сорочці

Зіркове подружжя у гарних луках з’явилося на вулицях Нью-Йорка.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кріссі Тейген і Джон Ледженд

Кріссі Тейген і Джон Ледженд / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапили Кріссі Тейген і Джон Ледженд. Зіркове подружжя, тримаючись за руки, вийшло з автівки та з усмішками зустріло фотографів.

Кріссі мала чудовий вигляд у чорній блузці з білим принтом polka dot, чорній довгій краватці та чорній шкіряній мініспідниці, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Кріссі Тейген і Джон Ледженд / © Getty Images

Кріссі Тейген і Джон Ледженд / © Getty Images

Лук вона доповнила чорними босоніжками на шпильках і сонцезахисними чорними окулярами. Тейген зробила укладання з локонами й темний манікюр. У руці вона несла рожевий плед.

Ледженд був одягнений у молочну сорочку з різнокольоровим квітковим принтом, штани кольору слонової кістки та білі кеди. З аксесуарів він використав золотий годинник.

79
