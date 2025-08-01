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- Шоу-бізнес
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Під прицілом папараці: Наталі Портман джинсовими мінішортами підкреслила стрункі ноги
44-річна акторка у повсякденному образі вийшла на прогулянку містом.
Наталі Портман потрапила до об’єктивів папараці під час прогулянки вулицями Нью-Йорка. Вона йшла із задумливим виразом обличчя і не звертала уваги на фотографів.
Акторка продемонструвала повсякденний лук. На ній була чорна футболка і блакитні мінішорти із деніму, які підкреслили її стрункі ноги. Аутфіт зірка доповнила білими кросівками.
У Портман було укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і червоний манікюр.
Нагадаємо, зараз Наталі Портман знімається у головній ролі у фільмі «Гарний секс» (Good Sex). Одного разу її заскочили на знімальному майданчику у футболці з яскравим графічним принтом, яку вона скомбінувала з ретроштанями кльош кольору марсала у стилі 1970-х років.