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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
369
Час на прочитання
1 хв

Під прицілом папараці: Наталі Портман джинсовими мінішортами підкреслила стрункі ноги

44-річна акторка у повсякденному образі вийшла на прогулянку містом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Наталі Портман

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман потрапила до об’єктивів папараці під час прогулянки вулицями Нью-Йорка. Вона йшла із задумливим виразом обличчя і не звертала уваги на фотографів.

Акторка продемонструвала повсякденний лук. На ній була чорна футболка і блакитні мінішорти із деніму, які підкреслили її стрункі ноги. Аутфіт зірка доповнила білими кросівками.

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

У Портман було укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і червоний манікюр.

Нагадаємо, зараз Наталі Портман знімається у головній ролі у фільмі «Гарний секс» (Good Sex). Одного разу її заскочили на знімальному майданчику у футболці з яскравим графічним принтом, яку вона скомбінувала з ретроштанями кльош кольору марсала у стилі 1970-х років.

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