Під величезним листом ревеню під час дощу: Памела Андерсон позувала на своєму городі

Памела Андерсон

Ще під час пандемії, 2020-го, 58-річна американська акторка й модель Памела Андерсон переїхала до рідного будинку своєї бабусі в невеликому містечку Лейдісміт, Канада, з власною ділянкою землі, на якій вона розбила екологічний город і вирощує овочі, зелень і квіти. Нині, коли за вікном зима, акторка трохи сумує за садовими роботами й за своїми грядками, тож вирішила показати серію фото, зроблених у неї на ділянці в теплу пору року.

На одному зі знімків Памела позує під величезним листом ревеню, одягнена вона в довге пальто. А коли пішов дощ, вона ховалася від нього під ним же.

Памела Андерсон

© Instagram Памели Андерсон

Акторка була зображена з кошиком полуниці прямо на грядках з кущами цих ягід, а також жакеті, капелюсі і з соняшником у руках. «Моє серце в саду. Уже мрію про те, що ж посадити наступного року», — написала Андерсон під знімками.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Усі фото досить незвичні для тих, хто пам’ятає Памелу часів серіалу «Рятувальники Малібу».

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Раніше, нагадаємо, Памела Андерсон потрапила в об’єктиви папараці в районі Сохо, в Нью-Йорку, біля магазину, в якому проходив поп-ап її веганського косметичного бренду Sonsie. Вона вибрала образ, натхненний садом.