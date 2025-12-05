- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
Під величезним листом ревеню під час дощу: Памела Андерсон позувала на своєму городі
Акторка вже чекає-не дочекається, коли зможе повернутися до садових і городніх робіт у себе на ділянці.
Ще під час пандемії, 2020-го, 58-річна американська акторка й модель Памела Андерсон переїхала до рідного будинку своєї бабусі в невеликому містечку Лейдісміт, Канада, з власною ділянкою землі, на якій вона розбила екологічний город і вирощує овочі, зелень і квіти. Нині, коли за вікном зима, акторка трохи сумує за садовими роботами й за своїми грядками, тож вирішила показати серію фото, зроблених у неї на ділянці в теплу пору року.
На одному зі знімків Памела позує під величезним листом ревеню, одягнена вона в довге пальто. А коли пішов дощ, вона ховалася від нього під ним же.
Акторка була зображена з кошиком полуниці прямо на грядках з кущами цих ягід, а також жакеті, капелюсі і з соняшником у руках. «Моє серце в саду. Уже мрію про те, що ж посадити наступного року», — написала Андерсон під знімками.
Усі фото досить незвичні для тих, хто пам’ятає Памелу часів серіалу «Рятувальники Малібу».
Раніше, нагадаємо, Памела Андерсон потрапила в об’єктиви папараці в районі Сохо, в Нью-Йорку, біля магазину, в якому проходив поп-ап її веганського косметичного бренду Sonsie. Вона вибрала образ, натхненний садом.