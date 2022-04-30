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Під звук сирени: Анджеліні Джолі у Львові довелося бігти в укриття (відео)

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Під звук сирени: Анджеліні Джолі у Львові довелося бігти в укриття (відео)

Анджеліна Джолі у Львові / Associated Press

Голлівудська зірка приїхала до України 30 квітня, щоб поспілкуватися з переселенцями.

Про те, чим саме займалася пані спеціальний посол ООН у справах біженців Анджеліна Джолі у Львові, детальніше редакція ТСН.ua писала ось у цьому матеріалі.

Анджеліна Джолі у Львові / © Associated Press
Анджеліна Джолі у Львові / Associated Press

У Мережі з'явилося відео, як акторка була змушена бігти до укриття, коли у Львові почав лунати сигнал повітряної тривоги. Анджеліна та команда її помічників стали поспішати і буквально бігти в укриття. Джолі була зосереджена на тому, що їй кажуть люди, які супроводжували зірку під час подорожі до України.

Були в натовпі й ті, хто намагався сфотографувати акторку, а також цікавився, чи з Анжеліною все гаразд, чи не страшно їй. На запитання зірка відповіла, що все гаразд.

Анджеліна Джолі у Львові / © Associated Press
Анджеліна Джолі у Львові / Associated Press

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